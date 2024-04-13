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بوغدانوف يبحث مع عطاف مستوى العلاقات الروسية الجزائرية والتصعيد في الشرق الأوسط (صور)

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استقبل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اليوم السبت المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، بحثا خلالها عددا من الملفات أهمها الوضع في الشرق الأوسط.

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وأشارت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان رسمي إلى أن زيارة بوغدانوف تندرج في إطار انعقاد المباحثات السياسية الدورية بين الجزائر وروسيا، والتي تجمعه مع الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية، لوناس مقرمان.

بوغدانوف يبحث مع عطاف مستوى العلاقات الروسية الجزائرية والتصعيد في الشرق الأوسط (صور)  
RT

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان رسمي أن الجانبين أشادا بمستوى العلاقات العالي حتى درجة الحوار السياسي والتنسيق بين موسكو والجزائر في مختلف المجالات المتعددة الأطراف بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي وفي إطار "أوبك+" ومنتدى الدول المصدرة للغاز".

بوغدانوف يبحث مع عطاف مستوى العلاقات الروسية الجزائرية والتصعيد في الشرق الأوسط (صور)  
RT

وبحسب البيان استعرض الجانبان خلال المحادثات علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر وروسيا، وسبل تعزيزها، كما تبادلا وجهات النظر والرؤى حول القضايا الدولية والإقليمية، والتطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية

بوغدانوف يبحث مع عطاف مستوى العلاقات الروسية الجزائرية والتصعيد في الشرق الأوسط (صور)  
RT

وأكد الجانبان موقفهما الداعم لطلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وأهمية توحيد الجهود الدولية للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة.

وشددت وزارة الخارجية الروسية على موقف موسكو الداعم لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وخلصت الخارجية في بيانها إلى أن الجانبين اتفقا على مواصلة الجهود المشتركة لتطبيع وتكثيف العلاقات العسكرية والسياسية في بلدان منطقة الصحراء والساحل.

المصدر: RT

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