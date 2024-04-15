شنقريحة يستقبل بوغدانوف في إطار المباحثات الدورية بين الجزائر وروسيا

استقبل رئيس الأركان الجزائري السعيد شنقريحة اليوم المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف، وبحث الجانبان جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني على حسابها في موقع "فيسبوك" أن الفريق أول شنقريحة استقبل اليوم الثلاثاء نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، وحضر اللقاء ألوية وعمداء من أركان الجيش الوطني الشعبي، ووزارة الدفاع الوطني وأعضاء الوفد الروسي.

وتبادل الطرفان خلال هذا اللقاء التحليلات ووجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الجزائرية أن زيارة بوغدانوف إلى البلاد تندرج في إطار انعقاد المباحثات السياسية الدورية بين الجزائر وروسيا، والتي تجمعه مع الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية لوناس مقرمان.

المصدر: RT