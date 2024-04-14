روسيا والجزائر تبحثان الوضع في منطقة الصحراء والساحل

ناقش المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، والأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية لونس مغرمان، في الجزائر الوضع في منطقة الصحراء والساحل

وياتي اللقاء الذي عقده ممثلو وزارة الخارجية من البلدين في إطار المشاورات السياسية.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها: المباحثات التي جرت في أجواء من الثقة جرى خلالها تبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة المتعلقة بمواصلة تعزيز التنسيق الروسي الجزائري بشأن الأجندة الأفريقية ذات الاهتمام المشترك، على أساس إعلان الشراكة الاستراتيجية العميقة الموقع بعد زيارة الدولة لروسيا التي قام بها الرئيس عبد المجيد تبون في يونيو 2023.

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وجاء في البيان: في الوقت نفسه، تم إيلاء اهتمام خاص للوضع في منطقة الصحراء ــ الساحل، مع التأكيد على أهمية تكثيف الجهود لتحقيق استقرار الوضع في هذه المنطقة من خلال إقامة حوار سياسي بناء وشامل يستند لمبادئ احترام وحدة وسلامة الأراضي وسيادة الدول الأفريقية.

المصدر: تاس