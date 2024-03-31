تصريح للرئيس الجزائري حول الصحراء: من يرد استفزازنا سيجدنا بالمرصاد

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم السبت، أن قضية الصحراء هي "قضية عادلة وتصفية للاستعمار"، مشيرا إلى أن "تحكيم العقل فيها بدلا من القوة والتهديد سيهدي أطرافها إلى الحل".

وقال تبون في لقائه الدوري مع الإعلام الجزائري المحلي أن الصحراء "قضية عادلة وموجودة على طاولة تصفية الاستعمار في الأمم المتحدة وبالنسبة لنا هي قضية تصفية استعمار ولسنا ضد أشقائنا المغربيين ولا ضد أي طرف آخر".

وشدد الرئيس الجزائري على أن "الجزائر لن تركع، ومن يرد أن يفرض علينا ما يفرضه في مكان آخر مخطئ. فالجزائر قدمت ملايين الشهداء في سبيل السيادة".

وأضاف: "من يرد استفزازنا سيجدنا بالمرصاد والعبرة واضحة في تاريخ بلد الشهداء".

وسبق أن أشار تبون إلى أن "الجزائر ستلعب دورها في مجلس الأمن لصالح الأشقاء والأمة العربية، وهناك شبه إجماع على الجزائر كي تعتلي منصبا غير دائم بمجلس الأمن".

تجدر الإشارة إلى أن ملف الصحراء يمثل نقطة خلاف عميق بين الجزائر والرباط منذ عقود. ويقترح المغرب منحها حكما ذاتيا تحت سيادته في حين تطالب جبهة البوليساريو، بتنظيم استفتاء فيها حول تقرير مصيرها.

المصدر: RT