أذربيجان تعلن تسليم يريفان جميع الأسرى الأرمن باستثناء مرتكبي الجرائم

أعلن نائب وزير الخارجية الأذربيجاني إيلنور ماميدوف أن بلاده أعادت جميع الأسرى الأرمن إلى بلادهم، باستثناء مرتكبي الجرائم الخطرة منهم.

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وقال ماميدوف في جلسة الاستماع بمحكمة العدل الدولية: "تمت إعادة جميع أسرى الحرب وكذلك معظم المحتجزين إلى أرمينيا. والباقون في السجن بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة بما فيها التعذيب والقتل وجرائم حرب والإرهاب والدعوات الانفصالية. بكلمات أخرى ليست لحبسهم المستمر أي صلة بالتمييز العنصري كما أنه لا توجد هناك أي صلة بين اتهامات يرفان بطرد الأرمن والتمييز العنصري. أذربيجان تتعامل مع هذه الادعاءات بكل جدية وتتعاون مع أرمينيا بهدف ضمان الشفافية والثقة المتبادلة".

وفي 16 سبتمبر 2021 اتهمت أرمينيا أذربيجان رسميا بانتهاك المذكرة الدولية حول إلغاء كل أشكال التمييز العنصري.

وأشارت أرمينيا في دعواها إلى أن أذربيجان "دعمت سياسة الكراهية تجاه الأرمن في إقليم قره باغ، الأمر الذي أدى إلى تعرضهم للتمييز والتعذيب والقتل الجماعي".

وفي سبتمبر عام 2021 رفعت أذربيجان دعوى مضادة ضد أرمينيا متهمة إياها بالتمييز تجاه الأذربيجانيين في الإقليم. وستجري محكمة العدل الدولية جلسات استماع في دعوى أرمينيا في الفترة من 15 إلى 19 أبريل الجاري.

المصدر: نوفوستي