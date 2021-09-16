أرمينيا تقاضي أذربيجان أمام "العدل الدولية" بتهمة التمييز العنصري

رفعت أرمينيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، تتهم فيها أذربيجان بالتمييز العنصري ضد الأرمن، حسبما ذكرت المحكمة في بيان صحفي نشر يوم الخميس.

وتقول الدعوى إن أذربيجان انتهكت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1965، مشيرة إلى أنه "لعقود من الزمان، أخضعت أذربيجان الأرمن للتمييز العنصري... ونتيجة لسياسة الكراهية التي تمارسها الدولة (أذربيجان)، تعرض الأرمن بشكل منهجي للتمييز والمجازر والتعذيب وغيرها من أشكال العنف".

كما أشارت الدعوى إلى أنه في سبتمبر 2020 "انتهكت أذربيجان الاتفاقية مرة أخرى أثناء النزاع المسلح بين البلدين".

وأضافت أنه "حتى بعد انتهاء الأعمال العدائية وبعد وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 نوفمبر 2020، واصلت أذربيجان المشاركة في عمليات القتل والتعذيب وغيرها من الانتهاكات التي يتعرض لها أسرى الحرب الأرمن".

وأوضحت أرمينيا أن الهدف من الدعوى هو "تقديم أذربيجان إلى العدالة من أجل منع الضرر في المستقبل والتعويض عن الضرر الذي حدث بالفعل".

المصدر: "إنترفاكس"