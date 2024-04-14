إيران.. رئيس هيئة الأركان المشتركة يفصح عن مضمون رسالة وجهتها طهران إلى واشنطن "للمستقبل"

أشار رئيس هيئة الأركان المشتركة في إيران اللواء "محمد باقري" إلى رسالة وجهتها بلاده إلى الولايات المتحدة... "للمستقبل".

إقرأ المزيد

وقال اللواء باقري في مقابلة صحفية: "أبلغنا الولايات المتحدة بأننا سنستهدف قواعدها ايضا مستقبلا، إذا شاركت في الاعتداءات الإسرائيلية".

وأكد باقري أن الهجوم الإيراني على إسرائيل الليلة الماضية أدى إلى تدمير موقعين عسكريين مهمين، وحذر تل أبيب من الرد على هجوم أمس.

كما لفت وزیر خارجية إيران حسین أمیر عبد اللهیان إلى أنه تم توجیه التحذیر اللازم إلی الولایات المتحدة، مشيرا إلى اتصالات جرت مع نظرائه من عدة دول أوروبية حول الاعتداء على القنصلية في دمشق مؤخرا.

إقرأ المزيد

هذا ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول إسرائيلي أن رد تل أبيب على الهجوم الإيراني سيتم تنسيقه مع الحلفاء.

وهنا شدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى النزاع مع إيران، مشيرا إلى أنها عازمة على الدفاع عن قواتها ودعم الدفاع عن إسرائيل.

المصدر: RT