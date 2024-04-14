إسرائيل تنشر مشاهد جوية لكيفية تصديها للمسيرات والصواريخ الإيرانية خلال هجوم الليلة الماضية (فيديو)

نشر الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد مشاهد جوية لعمليات اعتراض المسيرات والصواريخ الإيرانية التي استهدفت إسرائيل مساء أمس السبت، ردا على استهداف القنصلية الإيرانية لدى دمشق.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراض ما اسماه عشرات التهديدات الجوية المنطلقة من إيران، وتم توثيق عمليات اعتراض الطائرات المسيرة وصواريخ كروز الإيرانية.

وأضاف: " الليلة الماضية نجح سلاح الجو بالتعاون مع دول الشراكة الاستراتيجية في اعتراض عشرات التهديدات الجوية التي انطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، وانتشرت العشرات من طائرات القوات الجوية في سماء البلاد في مهمة لحماية سماء البلاد، ونجحت في اعتراض الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز".

وقد وجهت إيران ليلة الأحد ضربة جوية لإسرائيل بعد أيام من قصف إسرائيل قنصلية طهران في دمشق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي "إحباط" الهجوم واعتراض "99 بالمئة" من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها.

ودانت القوى الغربية الضربات الإيرانية لإسرائيل، محذرة من أن الهجوم يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

المصدر: RT