 
مباشر
عاجل
"مجلس الحرب" الإسرائيلي يجتمع بحضور قادة الجيش والأجهزة الأمنية لتقييم الموقف عقب الهجوم الإيراني

مسؤول إسرائيلي: رد تل أبيب سيتم تنسيقه مع الحلفاء

أخبار العالم

مسؤول إسرائيلي: رد تل أبيب سيتم تنسيقه مع الحلفاء
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xcom

أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول إسرائيلي بأن رد تل أبيب على الهجوم الإيراني سيتم تنسيقه مع الحلفاء.

إقرأ المزيد
بايدن لنتنياهو: الولايات المتحدة لن تشارك في أي عمليات هجومية ضد إيران
بايدن لنتنياهو: الولايات المتحدة لن تشارك في أي عمليات هجومية ضد إيران

ونقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن المسؤول: "رد إسرائيل سيتم تنسيقه مع الحلفاء".

إلا أن مسؤولا كبيرا في البيت الأبيض قال إن الرئيس جو بايدن أوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن واشنطن لن تشارك في أي عمليات هجومية ضد إيران.

كما أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل أن "واشنطن لا تبحث عن نزاع مع طهران".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني ليل الأحد عن مهاجمة الأراضي الإسرائيلية ردا على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل الجاري.

وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم الأحد بأن أنظمة الدفاع الجوي نفذت عشرات الاعتراضات لصواريخ ومسيرات إيرانية فوق مناطق واسعة في أنحاء متفرقة من إسرائيل

المصدر: سبوتنيك 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا