بايدن لنتنياهو: الولايات المتحدة لن تشارك في أي عمليات هجومية ضد إيران

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن واشنطن لن تشارك في أي عمليات هجومية ضد إيران.

وتزامنت هذه التصريحات مع ما أكده وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل أن "واشنطن لا تبحث عن نزاع مع طهران".

وفي السياق ذاته قال بايدن إن الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في إسقاط كل المسيّرات الإيرانية "تقريبا" مؤكدا على دعم بلاده الثابت لتل أبيب.

وأكد مجددا لرئيس الوزراء نتنياهو الدعم الأمريكي "الثابت" لإسرائيل.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني ليل الأحد عن مهاجمة الأراضي الإسرائيلية ردا على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل الجاري.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم الأحد بأن أنظمة الدفاع الجوي نفذت عشرات الاعتراضات لصواريخ ومسيرات إيرانية فوق مناطق واسعة في أنحاء متفرقة من إسرائيل.

المصدر: نوفوستي + وكالات