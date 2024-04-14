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رئيس هيئة الأركان الإيرانية: هجومنا أدى إلى  تدمير موقعين عسكريين إسرائيليين مهمين

أوستن يؤكد أن بلاده لا تسعى للنزاع مع إيران ويدعوها لتهدئة التوتر

أخبار العالم

أوستن يؤكد أن بلاده لا تسعى للنزاع مع إيران ويدعوها لتهدئة التوتر
Globallookpress
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
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أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى النزاع مع إيران، مشيرا إلى أنها عازمة على الدفاع عن قواتها ودعم الدفاع عن إسرائيل.

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وقال: "ندين هذه الهجمات المتهورة وغير المسبوقة التي تشنها إيران ووكلاؤها، وندعو إيران إلى الوقف الفوري لأي هجمات أخرى، بما في ذلك التي تشنها قواتها بالوكالة، والعمل على تهدئة التوتر".

وأضاف: "نحن لا نسعى إلى النزاع مع إيران، لكننا لن نتردد في اتخاذ إجراءات لحماية قواتنا ودعم الدفاع الإسرائيلي".

وكشف أن القوات الأمريكية اعترضت "عشرات الصواريخ والطائرات بدون طيار التي انطلقت من إيران والعراق وسوريا واليمن نحو إسرائيل".

وتابع: "قواتنا مستعدة لحماية القواعد الأمريكية والشركاء الأمريكيين في المنطقة، ومواصلة دعم الدفاع الإسرائيلي وتعزيز الاستقرار الإقليمي".

وتابع: "سنواصل مراقبة الوضع في الشرق الأوسط عن كثب والتشاور مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم الأحد بأن أنظمة الدفاع الجوي نفذت عشرات الاعتراضات لصواريخ ومسيرات إيرانية فوق مناطق واسعة في أنحاء متفرقة من إسرائيل.

المصدر: نوفوستي

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