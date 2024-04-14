عبد اللهیان: تم توجيه التحذير اللازم لواشنطن

أکد وزیر خارجية إيران حسین أمیر عبد اللهیان توجیه التحذیر اللازم إلی الولایات المتحدة، مشيرا إلى اتصالات جرت مع نظرائه من عدة دول أوروبية حول الاعتداء على القنصلية في دمشق مؤخرا.

وكتب على منصة "إكس" فجر اليوم الأحد: "تلقيت يوم السبت اتصالات هاتفية من زملائي، وزراء خارجية هولندا وبلجيكا وقبرص".

امروز تماس‌ تلفنی همتایانم @HankeBruinsSlot و @hadjalahbib و @ckombos از هلند🇳🇱، بلژیک🇧🇪 و قبرس🇨🇾 را دریافت کردم.

در مورد حمله تروریستی اخیر رژیم اسراییل به ساختمان سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق و نقض حقوق بین‌الملل و کنوانسیون‌های وین ایده‌هایی را مطرح کردند. مواضع کشورمان… — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) April 13, 2024

وأضاف: "هم أثاروا أفكارا حول العدوان الإرهابي الأخير الذي شنه الكيان الإسرائيلي على مبنى سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق وانتهاك القانون الدولي واتفاقيات فيينا. وجرى توضيح موقف إيران".

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وأردف: "أكدت أنه تم توجبه التحذير اللازم لأمريكا".

كما ذكرت وكالة أنباء "إسنا" الإيرانية أن الوزير عبد اللهيان أجرى مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وبحث آخر التطورات الدولية والإقليمية بالإضافة إلى مستجدات قطاع غزة.

وأعلنت إيران مساء يوم السبت بدء هجوم ضد إسرائيل بإطلاق عشرات الطائرات المسيرة الانتحارية وصواريخ مجنحة ردا على "جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في دمشق".

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي "إحباط" الهجوم الذي شنته إيران واعتراض "99 بالمئة" من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها.

المصدر: RT + وكالات