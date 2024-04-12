"واشنطن بوست": البنتاغون مستاء من تل أبيب لعدم إخطاره مسبقا بهجوم القنصلية الإيرانية في دمشق

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أمريكيين أن البنتاغون مستاء من إسرائيل لعدم إخطاره مسبقا بالهجوم على القنصلية الإيرانية بدمشق، لما لذلك من خطر على القواعد الأمريكية بالمنطقة.

وبحسب الصحيفة، قال 3 مسؤولون أمريكيون، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، إن وزير الدفاع لويد أوستن وغيره من كبار مسؤولي الدفاع يعتقدون أنه كان ينبغي على إسرائيل إبلاغهم مسبقا خوفا من تداعيات الضربة على القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.

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ولفتوا إلى أن حيث إن المعرفة المسبقة كانت ستسمح للبنتاغون بتعزيز دفاعات الأفراد الأمريكيين ووضع الأصول، بما في ذلك السفن الحربية التي تحمل أنظمة دفاع صاروخية، بطريقة يمكن أن تساعد في حماية كل من إسرائيل والقوات الأمريكية من الرد الإيراني المحتمل.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن أوستن اشتكى مباشرة إلى نظيره الإسرائيلي، وزير الدفاع يوآف غالانت، خلال مكالمة هاتفية في 3 أبريل.

وتزيد هذه الحادثة من حدة التوترات الشديدة بالفعل بين واشنطن وأقرب حلفائها في الشرق الأوسط بشأن الحملة التي تشنها إسرائيل ضد حماس في قطاع غزة، وتسلط الضوء على فجوة في الاتصالات، وفق الصحيفة.

وكثف المسؤولون الأمريكيون انتقاداتهم لطريقة تعامل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع الحرب في غزة، وما يقولون إنه فشل إسرائيل في حماية المدنيين وضمان حصول سكان غزة على ما يكفي من الغذاء والماء والرعاية الطبية.

وقد هدد الرئيس بايدن، الذي يواجه ضغوطا متزايدة من الديمقراطيين والحلفاء العالميين بشأن الدعم الأمريكي لحملة إسرائيل في غزة، بتغيير سياسة إدارته تجاه إسرائيل ما لم تعمل حكومة نتنياهو على تحسين ظروف المدنيين بشكل واضح وتضمن ألا يؤدي الهجوم المخطط له في جنوب غزة إلى جعل الأمور أسوأ.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن التغييرات التي يمكن أن تحدث إذا فشلت إسرائيل في الاستجابة لتحذيراتهم، بما في ذلك ما إذا كانت الإدارة قد تفرض شروطا على المساعدات العسكرية الأمريكية.

ونأت إدارة بايدن بنفسها على الفور عن الضربة التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم.

وعلى الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين ناقشوا علنًا استيائهم من إدارة الحكومة الإسرائيلية للحرب في غزة، إلا أنهم يقولون إن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب الدولة اليهودية وتساعدها في الدفاع عن نفسها.

المصدر: واشنطن بوست