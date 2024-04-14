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مراسلتنا: دوي صافرات الإنذار بجنوب صحراء النقب ووسطها وقرب مفاعل ديمونا النووي بإسرائيل

بالفيديو.. سقوط كثيف للصواريخ الإيرانية على القاعدة الجوية الإسرائيلية في النقب

أخبار العالم

بالفيديو.. سقوط كثيف للصواريخ الإيرانية على القاعدة الجوية الإسرائيلية في النقب
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أظهرت مقاطع فيديو تداولتها وسائل إعلام ووسائل التواصل الاجتماعي سقوط صواريخ باليستية إيرانية على أهداف في النقب، ووفقا للمعلومات الأولية أصابت الصواريخ القاعدة الجوية الإسرائيلية.

وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء، إن إيران هاجمت فجر اليوم الأحد قاعدة جوية إسرائيلية في صحراء النقب بصواريخ خيبر الباليستية.

وتظهر مقاطع الفيديو لحظة سقوط الصواريخ وانفجارها واشتعال النيران في المكان.

وفي وقت سابق فجر اليوم الأحد، أفادت مراسلتنا، بأن دوي صافرات الإنذار سُمع بعدة مناطق في جنوب ووسط إسرائيل.

وأكدت مراسلتنا أن صافرات الإنذار دوت قرب مفاعل ديمونا النووي، وفي جنوب صحراء النقب ووسطها، وفي عراد شرقي صحراء النقب.

المصدر: RT + وسائل التواصل الاجتماعي

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