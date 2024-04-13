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مراسلتنا: دوي صافرات الإنذار بجنوب صحراء النقب ووسطها وقرب مفاعل ديمونا النووي بإسرائيل

مراسلتنا: دوي صافرات الإنذار بجنوب صحراء النقب ووسطها وقرب مفاعل ديمونا النووي بإسرائيل

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مراسلتنا: دوي صافرات الإنذار بجنوب صحراء النقب ووسطها وقرب مفاعل ديمونا النووي بإسرائيل
Gettyimages.ru
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أفادت مراسلتنا فجر اليوم الأحد، بدوي صافرات الإنذار بعدة مناطق في جنوب ووسط إسرائيل.

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وأكدت مراسلتنا أن صافرات الإنذار دوت قرب مفاعل ديمونا النووي، وفي جنوب صحراء النقب ووسطها، وفي عراد شرقي صحراء النقب.

كما أشارت مراسلتنا إلى دوي صوت انفجار قرب تل أبيب.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء يوم السبت، أنه "نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في سوريا".

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن إيران أطلقت صواريخ مجنحة على إسرائيل بعد عشرات المسيرات الانتحارية التي أطلقتها قبل قليل، مشيرة إلى أن وقت وصول الصواريخ يقدر بحوالي ساعتين.

المصدر: RT

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