بعثة إيران: يمكن اعتبار الأمر منتهيا وإذا ارتكبت إسرائيل خطأ آخر فسيكون ردنا أعنف

صرحت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة فجر اليوم الأحد، بأنه يمكن اعتبار الهجوم على إسرائيل منتهيا، مشددة على أنه إذا ارتكبت تل أبيب خطأ آخر فإن رد طهران سيكون أعنف.

وأشارت البعثة الإيرانية معلقة على الهجوم على إسرائيل إلى أن "هذا صراع بين طهران وتل أبيب وعلى الولايات المتحدة عدم التدخل به"، مؤكدة أن "العمل العسكري الإيراني كان ردا على عدوان إسرائيل على مبانينا الدبلوماسية في دمشق".

وقالت البعثة الدبلوماسية في رسالة عبر منصة "إكس": "هذا نزاع بين إيران والنظام الإسرائيلي المارق، ويجب على الولايات المتحدة البقاء في منأى منه".

وأضافت "العمل العسكري الإيراني نُفذ على أساس المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالدفاع عن النفس، وكان ردا على عدوان النظام الصهيوني على مقارنا الدبلوماسية في دمشق".

وحذرت البعثة من أن "المسألة يمكن اعتبارها منتهية. لكن إذا ارتكب النظام الإسرائيلي خطأ آخر، فإن رد إيران سيكون أشد خطورة بكثير".

هذا وأعلنت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أن إيران بدأت هجوما على إسرائيل بعشرات الطائرات الانتحارية المسيرة، ومن المتوقع وصولها خلال الساعات القليلة إلى الأجواء الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "سوف يستغرق وصول الطائرة إلى إسرائيل عدة ساعات، ويُطلب من الجمهور توخي اليقظة واتباع تعليمات الجبهة الداخلية يأمر".

وتابع: "سنحاول منع الطائرات بدون طيار من الوصول إلى أراضي إسرائيل..سنتعامل مع المسيرات الإيرانية فور وصولها لكن ننبه إلى أن الدفاع لن يكون 100%".

وفي وقت لاحق، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن اعتراض مقاتلات عددا من المسيرات التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل الليلة أجواء سوريا والأردن.

وأشارت مصادر إيرانية إن أكثر من 100 طائرة مسيرة وصلت إلى سماء الأردن باتجاه إسرائيل.

المصدر: RT