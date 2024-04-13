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مصادر إيرانية: أكثر من 100 طائرة مسيرة تصل سماء الأردن متجهة نحو إسرائيل

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مصادر إيرانية: أكثر من 100 طائرة مسيرة تصل سماء الأردن متجهة نحو إسرائيل
AFP
طائرة مسيرة - أرشيف
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وصلت أكثر من 100 طائرة مسيرة إيرانية إلى سماء الأردن متجهة نحو إسرائيل، وذلك بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني بدء هجوم بالمسيرات والصواريخ على أهداف في إسرائيل.

وأعلن الحرس الثوري في بيان مقتضب مساء اليوم السبت، أن الرد على استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق يشمل عشرات المسيرات والصواريخ.

وقالت "القناة 12" الإسرائيلية إن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي اعترضت عددا من المسيرات التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل الليلة أجواء سوريا والأردن.

المصدر: RT + وكالات

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