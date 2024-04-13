مصادر في الجيش الإسرائيلي: سنرد على الهجوم الإيراني ونتوقع تبادل الضربات لعدة أيام

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر في الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأحد تأكيدها بأن تل أبيب سترد على هجوم طهران بالمسيرات والصواريخ نحو إسرائيل.

وأضافت المصادر بحسب هيئة البث أننا "نتوقع عدة أيام من الضربات المتبادلة مع إيران".

هذا وأعلنت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أن إيران بدأت هجوما على إسرائيل بعشرات الطائرات الانتحارية المسيرة، ومن المتوقع وصولها خلال الساعات القليلة إلى الأجواء الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "سوف يستغرق وصول الطائرة إلى إسرائيل عدة ساعات، ويُطلب من الجمهور توخي اليقظة واتباع تعليمات الجبهة الداخلية يأمر".

وتابع: "سنحاول منع الطائرات بدون طيار من الوصول إلى أراضي إسرائيل..سنتعامل مع المسيرات الإيرانية فور وصولها لكن ننبه إلى أن الدفاع لن يكون 100%".

وفي وقت لاحق، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن اعتراض مقاتلات عددا من المسيرات التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل الليلة أجواء سوريا والأردن.

وأشارت مصادر إيرانية إن أكثر من 100 طائرة مسيرة وصلت إلى سماء الأردن باتجاه إسرائيل.

المصدر: RT