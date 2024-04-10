مدينة إنرغودار: الهجمات الأوكرانية على محطة زابوروجيه النووية تهدد أمن أوروبا بأكملها

أكد إدوارد سينوفوز رئيس إدارة مجلس مدينة إنرغودار حيث تقع محطة زابوروجيه الكهروذرية أن الهجمات الأوكرانية بالمسيّرات على المحطة النووية تهديد خطير لأمن أوروبا بأكملها.

وقال سينوفوز: "على الرغم من حقيقة أن محطة زابوروجيه النووية لا تعمل الآن، إلا أنها أكبر منشأة نووية في أوروبا. والعواقب المترتبة على مثل هذه الهجمات يمكن أن تلحق ضررا بالغا ليس بالمنطقة فحسب، بل بأوروبا ككل".

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وأشارت إلى أنه من الصعب التنبؤ بحجم الضرر الناتج عن الاستهداف الأوكراني للمحطة النووية، ولكن حتى بدون ذلك فمن الواضح أن العواقب قد تكون خطيرة.

وأضاف: "الإجراءات التي تقوم بها أوكرانيا الآن خطيرة للغاية".

وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في وقت سابق أن محطة زابوروجيه الكهروذرية كانت قريبة من حادث نووي خلال هجوم القوات الأوكرانية بطائرات مسيرة في 7 أبريل. وأضاف أنه سيطرح هذه المسألة في مجلس الأمن الدولي.

وتعرضت أراضي المحطة في 7 أبريل لهجوم بمسيرات انتحارية أوكرانية، حيث تم تسجيل سقوط مسيرة في منطقة غرفة الطعام، وتضررت شاحنة كانت تفرغ المواد الغذائية، فيما سقطت مسيرة أخرى في منطقة ميناء الشحن، حسبما ذكر بيان للمكتب الصحفي للمحطة. كما هاجمت القوات الأوكرانية قبة وحدة الطاقة السادسة في محطة زابوروجيه.

المصدر: نوفوستي