 
مباشر

برلماني روسي: تفجير محطة زابوروجيه حلم يراود أوكرانيا

أخبار العالم

برلماني روسي: تفجير محطة زابوروجيه حلم يراود أوكرانيا
Sputnik KONSTANTIN MIKHALCHEVSKY
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xbi4

صرح نائب رئيس لجنة شؤون الدفاع في مجلس الدوما الروسي أليكسي جورافلوف بأن أوكرانيا "تحلم" بتفجير محطة زابوروجيه الذرية وإلصاق التهمة بروسيا.

وقال البرلماني لوكالة "نوفوستي" إن "محطة زابوروجيه هي بمثابة قنبلة نووية لا يمكن نقلها إلى أي مكان. وحلم القوات المسلحة الأوكرانية تفجيرها واتهام الجيش الروسي بذلك ".

واعتبر البرلماني أن "أوكرانيا بحاجة إلى جذب انتباه الغرب"، مشيرا إلى أن توريدات الأسلحة الأجنبية لكييف شحيحة وفي أدنى مستوى لها منذ بداية النزاع.

إقرأ المزيد
نيبينزيا: يجب على رعاة كييف أن يتحملوا مسؤولية قصف أوكرانيا محطة زابوروجيه
نيبينزيا: يجب على رعاة كييف أن يتحملوا مسؤولية قصف أوكرانيا محطة زابوروجيه

وكانت روسيا قد أعلنت في وقت سابق أن القوات الأوكرانية استهدفت محطة زابوروجيه الذرية بطائرات مسيرة يوم 7 أبريل، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وفي وقت لاحق أعلنت إدارة محطة زابوروجيه يوم 8 أبريل عن إسقاط طائرة مسيرة جديدة فوق المحطة.

وأعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا ستثير قضية الهجمات على محطة زابوروجيه خلال إحدى الجلسات القادمة لمجلس الأمن الدولي.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا