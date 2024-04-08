قال الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس إن روسيا قادرة على تحقيق جميع أهدافها على الجبهة وتحرير كامل أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بفضل تفوقها في الموارد .

وأوضح الخبير والمحلل البريطاني ألكسندر ميركوريس في قناته على "يوتيوب"، قائلا: "إن روسيا ستكون قادرة على تحقيق جميع أهدافها على الجبهة بفضل الموارد المتفوقة والضربات الدقيقة".

وأضاف: "المعركة الرئيسية تجري الآن في مدينة تشاسوف يار الاستراتيجية، وكما قلت عدة مرات، ينطبق هذا على أماكن أخرى أين وقعت المعارك - ماريوبول، سيفيرودونيتسك، ليسيتشانسك، أرتيوموفسك (باخموت)، وأفدييفكا، وعلى الرغم من مقاومة أوكرانيا، فإن النتيجة النهائية لا شك واضحة مع تكبد خسائر فادحة للقوات الأوكرانية".

وأكد ميركوريس: "تمتلك روسيا الموارد والأفراد والمدفعية والمسيرات التي ستسمح لها بتحرير جميع الأراضي اللازمة، بغض النظر عن المدة التي يستغرقها ذلك".

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واختتم الخبير: "إذا قرر الروس تحرير مدينة تشاسوف يار، فسوف يفعلون ذلك. وإذا قرروا تجاوز تشاسوف يار للذهاب إلى كونستانتينوفكا إلى الجنوب الغربي، فيمكنهم القيام بذلك، وإذا قرروا الذهاب إلى كراماتورسك، فيمكنهم القيام بذلك أيضا".

هذا وصرح مستشار رئيس جمهورية دونيتسك إيغور كيماكوفسكي في وقت سابق، بأن قوات كييف بدأت تخسر مدينة تشاسوف يار الاستراتيجية والمركز اللوجستي الهام لها، وذلك بوصول القوات الروسية على كيلو متر واحد منها.

المصدر: نوفوستي