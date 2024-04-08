الدفاع الروسية: خسائر الجيش الأوكراني بلغت 940 جنديا خلال يوم

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين بأن قواتها حسنت مواقعها على عدة محاور للقتال في منطقة العملية الخاصة، فيما وصلت خسائر الجيش الأوكراني إلى نحو 940 جنديا خلال اليوم الماضي.

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جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية وفي ما يلي أبرز تفاصيله:

على محور كوبيانسك خسر العدو 25 عسكريا

على محور دونيتسك، سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" على مواقع أكثر ملاءمة، مكبدة العدو خسائر تجاوزت 460 جنديا

على محور أفدييفكا حسنت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" مواقعها على طول الخط الأمامي وصدت 5 هجمات مضادة، فيما بلغت الخسائر الأوكرانية هناك نحو 325 جنديا

على محور جنوب دونيتسك، حسنت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" وضعها على خط المواجهة، وخسر العدو هناك نحو 80 عسكريا، إضافة إلى 50 آخرين على محور خيرسون

إصابة قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 117 منطقة

إسقاط 291 طائرة أوكرانية بدون طيار واعتراض 3 قنابل جوية موجهة من طراز Hammer فرنسية الصنع و4 قذائف من راجمة الصواريخ HIMARS

المصدر: وزارة الدفاع الروسية