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الدفاع الروسية: خسائر الجيش الأوكراني بلغت 940 جنديا خلال يوم

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الدفاع الروسية: خسائر الجيش الأوكراني بلغت 940 جنديا خلال يوم
Sputnik
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أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين بأن قواتها حسنت مواقعها على عدة محاور للقتال في منطقة العملية الخاصة، فيما وصلت خسائر الجيش الأوكراني إلى نحو 940 جنديا خلال اليوم الماضي.

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جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية وفي ما يلي أبرز تفاصيله:

  • على محور كوبيانسك خسر العدو 25 عسكريا
  • على محور دونيتسك، سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" على مواقع أكثر ملاءمة، مكبدة العدو خسائر تجاوزت 460 جنديا
  • على محور أفدييفكا حسنت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" مواقعها على طول الخط الأمامي وصدت 5 هجمات مضادة، فيما بلغت الخسائر الأوكرانية هناك نحو 325 جنديا
  • على محور جنوب دونيتسك، حسنت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" وضعها على خط المواجهة، وخسر العدو هناك نحو 80 عسكريا، إضافة إلى 50 آخرين على محور خيرسون
  • إصابة  قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 117 منطقة
  • إسقاط 291 طائرة أوكرانية بدون طيار واعتراض 3 قنابل جوية موجهة من طراز Hammer فرنسية الصنع و4 قذائف من راجمة الصواريخ HIMARS

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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