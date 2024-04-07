الدفاع الروسية: تحييد 935 جنديا أوكرانيا وتدمير مستودع للقوارب المسيرة
Sputnik
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أفادت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الأحد بأن قواتها كبدت الجيش الأوكراني خسائر بشرية تقدر بنحو 935 جنديا خلال اليوم الماضي، ودمرت مستودعا للقوارب المسيرة أجنبية الصنع.
وفي ما يلي أبرز ما تضمنه تقرير الدفاع الروسية:
- صد هجومين مضادين على محور كوبيانسك، خسائر القوات الأوكرانية تبلغ نحو 30 عسكريا
- صد 9 هجمات مضادة على محور دونيتسك، وخسائر العدو تصل إلى نحو 370 جنديا
- على محور أفدييفكا حسنت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" وضعها على طول الخط الأمامي، كما صدت 11 هجوما مضادا للعدو، الذي خسر ما مجموعه نحو 375 جنديا
- على محور جنوب دونيتسك حسنت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" وضعها التكتيكي وكبد العدو خسائر تصل إلى 135 دنديا
- على محور خيرسون بلغت الخسائر الأوكرانية أكثر من 25 عسكريا
- تدمير مستودع يحتوي على قوارب مسيرة تسلمتها أوكرانيا من دول "الناتو"، ومنصتي إطلاق لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300"، ورادار للكشف عن الأهداف الجوية وتتبعها من طراز "بي-18"
- إصابة قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 107 مناطق
- إسقاط 293 طارئة أوكرانية بدون طيار و4 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS و"أوراغان"
المصدر: وزارة الدفاع الروسية