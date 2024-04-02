دونيتسك: قوات كييف تفقد سيطرتها الاستراتيجية على مدينة تشاسوف يار

صرح مستشار رئيس جمهورية دونيتسك إيغور كيماكوفسكي بأن قوات كييف بدأت تخسر مدينة تشاسوف يار الاستراتيجية والمركز اللوجستي الهام لها، بعد وصول القوات الروسية إلى كيلو متر واحد عنها.

وقال كيماكوفسكي إنه "مع الأخذ في الاعتبار أن قواتنا صارت على بعد كيلومتر واحد من تشاسوف يار، تظهر مشاكل خطيرة للغاية بالنسبة للقوات الأوكرانية لأن هذه المدينة مركز لوجستي هام ومنطقة محصنة وعقدة للإمدادات".

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وتابع: "الطرق تحت سيطرتنا، لذلك بالنسبة للقوات الأوكرانية ستفقد هذه المدينة قريبا الأهمية الاستراتيجية التي كانت لها قبل عمليات أرتيوموفسك وتشاسوف يارسك".

كما أشار كيماكوفسكي إلى أن العدو استخدم تشاسوف يار للتناوب منذ عام 2014 حيث تم جلب وحدات جديدة من مناطق أخرى في أوكرانيا إلى هناك.

وتواصل القوات الروسية تقدمها على كافة المحاور ملحقة بالقوات الأوكرانية خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد.

وفي 17 فبراير الماضي أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير مدينة أفدييفكا بالكامل وبدء تطهيرها من فلول نازيي كييف.

وأفدييفكا إحدى الضواحي الشمالية لمدينة دونيتسك، وحولتها القوات الأوكرانية إلى منطقة محصنة وقاعدة لقصف المناطق السكنية في دونيتسك منذ عام 2014.

المصدر: نوفوستي