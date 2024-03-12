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الدفاع الروسية تعلن عن تحرير بلدة أخرى قرب دونيتسك

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الدفاع الروسية تعلن عن تحرير بلدة أخرى قرب دونيتسك
Globallookpress Madeleine KellyKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير القوات المسلحة لبلدة نيفيلسكويه باتجاه مدينة دونيتسك بجمهورية دونيتسك الشعبية.

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جاء ذلك وفقا لبيان صادر عن الوزارة قالت فيه: "قامت وحدات من مجموعة القوات الجنوبية باتجاه دونيتسك بتحرير قرية نيفيلسكويه باتجاه دونيتسك بجمهورية دونيتسك الشعبية واحتلت خطوطا ومواقع أكثر استراتيجية".

 وفي 17 فبراير الماضي، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الرئيس فلاديمير بوتين خبر فرض السيطرة الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية وبدء العمل لتطهيرها من المتطرفين الأوكرانيين.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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