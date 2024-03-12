الأمن الروسي يؤكد القضاء على 100 عسكري أوكراني على حدود مقاطعتي بيلغورود وكورسك

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن مقتل أكثر من 100 عنصر من قوات العدو عند التصدي لمحاولة القوات الأوكرانية عبور الحدود في مقاطعتي بيلغورود وكورسك.

وجاء في بيان صدر عن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "تمكن عناصر جهاز الأمن الفيدرالي بالتعاون مع الجيش الروسي، منذ 10 مارس، من التصدي لعدة محاولات لانتهاك حدود الدولة الروسي في مقاطعتي بيلغورود وكورسك. وتم خلال ذلك القضاء على أكثر من 100 فرد من أفراد العدو وتدمير ست دبابات ومدفع ذاتي الحركة من طراز Caesar، وكذلك تم تدمير 20 قطعة من المركبات القتالية المدرعة ونقطة ارتكاز محصنة".

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وأشار البيان إلى أنه لا يزال مستمرا توجيه الضربات القوية ضد التشكيلات المسلحة المعادية في منطقة الحدود الروسية- الأوكرانية.

وشدد البيان على عدم صحة المعلومات التي يتم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي حول الدخول المزعوم للقوات المسلحة الأوكرانية إلى بعض المراكز السكنية الحدودية في مقاطعتي بيلغورود وكورسك.

في وقت سابق من اليوم قال حاكم مقاطعة كورسك رومان ستاروفويت، إن مجموعة استطلاع وتخريب أوكرانية، حاولت دون جدوى اقتحام إحدى القرى الحدودية بالمقاطعة.

المصدر: تاس