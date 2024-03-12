حاكم كورسك الروسية: إحباط محاولة مخربين أوكرانيين للتسلل إلى أراضي المقاطعة

حاولت مجموعة من المخربين الأوكرانيين دون جدوى اقتحام إحدى قرى مقاطعة كورسك الحدودية اليوم الثلاثاء، حسبما أفاد حاكم المقاطعة رومان ستاروفويت.

وقال ستاروفويت في تسجيل مصور عبر "تلغرام": "كانت هناك محاولة من قبل مجموعة تخريب واستطلاع لاقتحام (قرية تيوتكينو الحدودية)، ووقعت هناك معركة بالأسلحة الخفيفة، لكن لم يحدث هناك أي اختراق".

كما ذكر الحاكم أن قرية تيوتكينو تتعرض منذ ساعات الصباح الأولى لقصف من الجانب الأوكراني، مما أدى إلى إصابة أحد السكان المحليين بجروح طفيفة.

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وشهدت كورسك الليلة الماضية هجوما مكثفا بطائرات بدون طيار أوكرانية، وقالت الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت 11 مسيرة معادية فوق أراضي المقاطعة.

وأكد ستاروفويت أن الدفاعات الجوية لا تزال تعمل لحماية سماء كورسك.

وفي بيلغورود المجاورة، التي تعرضت أيضا لهجوم مسيرات الليلة الماضية، أدى قصف أوكراني لمدينة شيبيكينو إلى إصابة شخصين، نقل أحدهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، حسبما أفاد حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف.

المصدر: RT