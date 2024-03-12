تدمير 25 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية متفرقة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الثلاثاء عن تحييد 25 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي 7 مقاطعات روسية، بينما أفادت وسائل إعلام والسلطات بتعرض منشأتين للنفط لهجوم بمسيرات.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت طائرتين بدون طيار فوق أراضي كل من مقاطعتي موسكو وأوريول، و7 مسيرات في مقاطعة بيلغورود و11 مسيرة في مقاطعة كورسك إضافة إلى مسيرة واحدة في كل من مقاطعات لينينغراد وبريانسك وتولا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن خدمات الطوارئ في مقاطعة أوريول، إن صهريجا يحتوي على منتجات بترولية اشتعلت فيه النيران في أحد مستودعات النفط بعد هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية خلال الليل.

وأكد حاكم أوريول أندريه كليتشكوف تعرض "منشأة لمجمع الطاقة والوقود" لهجوم بمسيرة واندلاع حريق فيها، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات جراء الحادث.

وفي مقاطعة نيجني نوفغورود شرق موسكو، هاجمت طائرات بدون طيار صباح اليوم منشأة لمجمع الوقود والطاقة في منطقة كستوفو الصناعية، واندلع حريق في إحدى منشآت تكرير النفط، حسبما أفاد الحاكم غليب نيكيتين عبر "تلغرام"، مضيفا أن الحادث لم يخلف إصابات، حسب المعلومات الأولية.

وفي وقت سابق من الصباح أعلنت شركة "لوك ويل" النفطية الروسية عن تعليق عمل الوحدة التكنولوجية التابعة لها في كستوفو مؤقتا "بسبب حادث" دون ذكر التفاصيل.

المصدر: RT + وكالات