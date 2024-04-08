"بيلد": القوات الأوكرانية تبني تحصينات على بعد 10 كيلومترات من الحدود مع روسيا

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بإنشاء الخط الأول من التحصينات الجديدة في مقاطعة خاركوف، على بعد 10 كيلومترات من الحدود مع روسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن نائب رئيس تحريرها بول رونزايمر، قام بزيارة الخط الدفاعي الجديد، ووفقا له يطلق عليه مسمى "الخط 1"، ويقع على بعد 100 كيلومتر من خاركوف، ويبعد أربع ساعات بالسيارة على طريق ترابي.

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وأشار الصحفي إلى عدم وجود تحصينات موسعة في المنطقة وفي حالة حدوث عملية هجومية محتملة يمكن للقوات الروسية التقدم بسرعة والوصول إلى خاركوف.

وتظهر اللقطات التي نشرتها صحيفة "بيلد"، الجنود الأوكرانيين وهم يحفرون خنادق بالمجارف، دون استخدام المعدات، و"تحت ضغط نيران مستمرة".

ونقلت الصحيفة عن الخبير العسكري الألماني كارلو ماسالا قوله: "أنا أنطلق من حقيقة أن الهجوم المحتمل سيكون أولا عبر كراماتورسك، وإذا حدث ذلك، فسيكون طريق القوات الروسية إلى خاركوف مفتوحا". . ووفقا له، فإن خاركوف لها "أهمية استراتيجية ورمزية مهمة" بالنسبة لموسكو.

وفي وقت سابق من اليوم أقر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بصعوبة الوضع فيما يتعلق بالدفاع عن مدينة خاركوف من الهجمات الجوية الروسية، داعيا الغرب إلى تقديم المزيد من أنظمة الدفاع الجوي.

بدوره، اشتكى ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، في حوار مع صحيفة "بيلد"، من أن القوات الروسية "تتقدم أكثر فأكثر" وفي ظل مستواها الحالي للتسليح، لن تكون أوكرانيا قادرة على منع ذلك، لكن في الوقت نفسه رفض فكرة "تجميد" الصراع.

المصدر: تاس+RT