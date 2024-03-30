بودولياك: نحن في وضع دفاعي والجيش الروسي يتقدم للأمام بقوة

اعترف مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك، يوم الجمعة، بالوضع الصعب الذي تواجهه القوات الأوكرانية على الجبهة، مشيرا إلى الضغط المتزايد من جانب القوات الروسية.

وقال بودولياك في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "نحن في موقف دفاعي، وهم (القوات الروسية) يضغطون، إنهم يتحركون أكثر فأكثر للأمام".

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وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، نلاحظ كيف يواصلون تعزيز أسلحتهم وحشد الإمدادات".

واعترف قائلا: "لا يمكننا حل مشكلة نقص الأسلحة، نحن نستعد لسيناريوهات مختلفة، هل سيكون هناك هجوم روسي واسع النطاق؟ لست متأكدا من أنهم مستعدون له بهذا القدر، لكنهم سيستمرون في التقدم، وبدون أسلحة لا يمكننا تعطيل إمدادهم اللوجستي".

وفي وقت سابق، أقر قائد القوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، بالوضع الصعب على طول خط الجبهة بأكمله، فضلا عن احتمالية تقدم القوات المسلحة الروسية على محاور معينة، كما أشار السكرتير السابق لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا أليكسي دانيلوف، إلى إرهاق المجتمع الأوكراني من الصراع.

وحذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في تصريح لقناة "سي بي إس" من أن القوات الأوكرانية قد تكون غير قادرة على التصدي لهجوم روسي كبير محتمل، مؤكدا أن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى المساعدة العسكرية الغربية.

المصدر: "تاس" +RT