ذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" نقلا عن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن القوات الأوكرانية ليست جاهزة للدفاع عن نفسها ضد أي هجوم روسي كبير، إذ لم يعد لديها أي مدفعية تقريبا.

وتقول الشبكة: "في حين أن جيشه (جيش زيلينسكي) نجح حتى الآن إلى حد كبير في احتواء الروس، إلا أنه غير مستعد لصد هجوم روسي كبير جديد، وهو أمر متوقع في الأشهر المقبلة".

أدلى رئيس نظام كييف بهذا التصريح في مقابلة مع القناة التلفزيونية، لم تنشر كاملة بعد. ويشار إلى أن زيلينسكي اشتكى في المقابلة نفسها من أن أوكرانيا لم يعد لديها أي قوة مدفعية تقريبا.

وفي الأسبوع الماضي، أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن خبراء، أن القوات الأوكرانية تحاول تعويض النقص في قذائف المدفعية باستخدام الطائرات المسيرة على نطاق واسع.

وفي الوقت نفسه، أشار الخبراء إلى أن هذين النوعين من الأسلحة غير قابلين للمقارنة، حيث لا يمكن للطائرات المسيرة أن ترفع سوى بضعة كيلوغرامات من المتفجرات كحد أقصى.

وقال مدير وكالة المخابرات المركزية روبرت بيرنز في منتصف شهر مارس، إنه سيكون لزاما على سلطات كييف، في غياب المساعدات العسكرية الإضافية، أن توافق على مفاوضات سلام بشروط روسيا في غضون عام واحد، وأكد أن نقص الدعم الأمريكي سيؤدي إلى مزيد من التراجع وخسارة أوكرانيا للأراضي.

وبدوره، صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بأن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من تزويد هذه الجمهورية السوفيتية السابقة بالموارد المالية الكافية التي تسمح لها بتحقيق نصر عسكري في الصراع مع موسكو.

المصدر: RT