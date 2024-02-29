بلومبرغ: أوكرانيا تخشى من تسارع التقدم الروسي واختراق دفاعاتها بحلول الصيف

ذكرت بلومبرغ أن كييف متخوفة من اختراق الجيش الروسي لخطوطها الدفاعية بحلول الصيف، إذا لم تصل إمدادات من الذخيرة من الدول الغربية..

واشارت الصحيفة نقلا عن مصادر، أن التقييمات الأوكرانية للوضع في ساحة المعركة أصبحت "قاتمة"، حيث يكافح الجيش الأوكراني لاحتواء التقدم الروسي في المنطقة العسكرية الشمالية، بينما تضطر في الوقت نفسه للحد من استهلاك الذخيرة.

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وفي الوقت نفسه، يشعر سكان كييف بقلق متزايد من امكانية تقدم القوات المسلحة الروسية نحو المدينة بشكل متسارع بحلول الصيف على خلفية نقص القذائف لدى القوات المسلحة الأوكرانية.

وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، يوم الخميس، إن الوضع في اتجاهي أفدييفكا وزابوروجييه لا يزال صعبا بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية، واعترف بأن القيادة أخطأت في تقدير الوضع، وأن هناك حاجة لاستخدام الاحتياطيات.

المصدر: تاس