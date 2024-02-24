كوليبا: لن نعترف بالهزيمة

قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، في كلمته خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في أوكرانيا، إن الوضع على جبهة الصراع الأوكراني متوتر بالنسبة لنظام كييف.

وأضاف كوليبا: "في الوقت الذي نجتمع فيه هنا، يبقى الوضع على الجبهة متوترا". وأشار على وجه الخصوص إلى انسحاب القوات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا في دونباس.

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وشدد الوزير كوليبا، في ذات الوقت، على أن السلطات الأوكرانية لا تنوي الاعتراف بالهزيمة والتنازل عن الأراضي التي تعتبرها تابعة لها باسم إحلال السلام في البلاد.

ويشار إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين مساء يوم السبت الماضي (17 فبراير)، بأن القوات الروسية فرضت سيطرتها الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.

ولاحظت وزارة الدفاع الروسية، أن العسكريين الأوكرانيين فروا بشكل عشوائي من أفدييفكا قبل يوم من الأمر الذي أصدره القائد العام للقوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، بمغادرة المدينة.

وفي اجتماع مجلس الأمن الدولي المذكور أعلاه، أكد الممثل الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن الحفاظ على أوكرانيا بشكل ما كدولة لا يزال ممكنا، ولكن لكي يتم ذلك يجب أن تصبح محايدة وتتوقف عن تشكيل تهديد لروسيا.

المصدر: تاس