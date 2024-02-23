خبير أوكراني: خلال ساعات قليلة الجيش الروسي قلب المعادلة في أفدييفكا

قال إيفان كيريتشيفسكي الخبير في مجلة Defense Express إن الجيش الروسي تمكن في ساعات قليلة خلال القتال في أفدييفكا من تعقيد وضع القوات الأوكرانية ودفعها للانسحاب "الطارئ".

وذكر الخبير في حديث لقناة Ukrlife على يوتيوب، أن الجيش الروسي تمكن حرفيا في غضون ساعات قليلة، من جعل وضع الوضع العملياتي للقوات الأوكرانية يتفاقم بشكل جذري فعلا.

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ووفقا له، كان من المفترض أن يعمل لواء الاقتحام الأوكراني الثالث، الذي تم نقله بشكل عاجل إلى أفدييفكا عشية الانسحاب، على "تثبيت خط الدفاع" حتى يمكن أن يبدأ "التراجع المخطط له" بعد ذلك، "جرت الأمور بشكل مغاير قليلا، وبدا هشا كثيرا هذا الحاجز الذي كان من المفترض أن يغطي عملية خروج قواتنا من أفدييفكا".

وشدد كيريتشيفسكي على أن نظام كييف، لا يزال يجهل حتى الآن العدد النهائي للعسكريين الأوكرانيين الذين وقعوا في قبضة الجيش الروسي خلال محاولة الفرار من المدينة.

يشار إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين مساء السبت الماضي، بأن القوات الروسية فرضت سيطرتها الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.

في ليلة 17 فبراير، أصدر القائد العام للقوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، الأمر بمغادرة أفدييفكا، ولكن هذا الإيعاز وكما لاحظت وزارة الدفاع الروسية، صدر بعد يوم واحد من الفرار العشوائي للعسكريين الأوكرانيين من هناك.

المصدر: نوفوستي