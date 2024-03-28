وزير خارجية الهند: سنواصل التشجيع على إيجاد حل سلمي للصراع في أوكرانيا

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندهير جايسوال، بأن بلاده تشجع على التوصل إلى حل سلمي للصراع بين روسيا وأوكرانيا، وأنها منفتحة على استخدام كافة السبل والوسائل لتحقيق ذلك.

وأضاف: "موقفنا واضح للغاية بشأن مبادرات السلام وكيف ننظر إلى الصراع الأوكراني، نحن نواصل تشجيع الحل السلمي للصراع من خلال الحوار والدبلوماسية، ونظل منفتحين على استخدام جميع السبل والوسائل التي من شأنها تحقيق هذا الهدف".

في الوقت نفسه، لم يجب الدبلوماسي الهندي على سؤال حول مشاركة الهند المحتملة في المؤتمر حول أوكرانيا، المقرر عقده في سويسرا.

وأشار جايسوال إلى أنه خلال زيارة وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا إلى نيودلهي، والتي بدأت يوم الخميس: "سيتم مناقشة جوانب معينة من علاقاتنا الثنائية، بالإضافة إلى المجالات ذات الاهتمام المشترك والقلق المشترك والمشاكل العالمية والإقليمية".

وكانت الرئيسة السويسرية فيولا أمهيرد ذكرت في وقت سابق أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي طلب تنظيم قمة سلام بشأن أوكرانيا. وكما قال رئيس مكتب زيلينسكي، أندريه يرماك، فإن كييف تريد عقد مؤتمرات قمة للموافقة على "صيغة السلام" الأوكرانية.

واعترف وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس بأنه لا يوجد بديل لمشاركة روسيا في الحل السلمي للصراع في أوكرانيا، كما أن عقد مؤتمر للسلام بدون روسيا الاتحادية أمر مستحيل. وذكر أنه ستتم دعوة روسيا إلى سويسرا للمشاركة في مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا، رغم أن وصول ممثلين روس أمر مستبعد.

ومن جانبه أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا لا تعتمد كثيرا على خدمات سويسرا في عملية السلام في أوكرانيا، لأن برن فقدت حيادها منذ فترة طويلة. وذكر الوزير أيضا أن ما يسمى بـ"صيغة السلام" التي طرحها زيلينسكي هي "مبادرة وهمية وغبية بكل بساطة".

المصدر: RT