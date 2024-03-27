بوتين: الصراع الحالي بين روسيا وأوكرانيا سببه تجاهل مصالح روسيا الأمنية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الصراع الحالي بين روسيا وأوكرانيا ما كان ليحدث لو تم أخذ المصالح الأمنية الروسية في الاعتبار بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.

وأوضح بوتين خلال محادثة مع الطيارين العسكريين في مقاطعة تفير، قائلا:"لو قمنا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، كما اقترحت روسيا، ببناء علاقات جديدة تماما في مجال الأمن في أوروبا، لما كان هناك شيء مثل ما يحدث اليوم.. سوف نأخذ في الاعتبار ببساطة مصالحنا في مجال الأمن، وهو ما تحدثنا عنه من سنة إلى أخرى بشكل أساسي".

وأكد أن "المصالح الروسية تم تجاهلها تماما طوال هذا الوقت"، مضيفا: "لقد تحركوا مباشرة إلى حدودنا! هل كنا نتحرك نحو حدود تلك الدول التي كانت جزءا من كتلة الناتو؟.. لم نتحرك ولم نلمس أحدا!.. هل عبرنا المحيط إلى حدود الولايات المتحدة؟، لا بل بالعكس هم من اقتربوا منا".

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هذا وأطلع الرئيس بوتين على نموذج الطيران العسكري والأسلحة المحمولة جوا خلال زيارته مركز الاستخدام القتالي وإعادة تدريب أفراد الطيران التابع للدفاع الروسية في مقاطعة تفير.

المصدر: تاس