بوتين يطلع على صواريخ تسحق دبابات العدو خلال زيارته مركز إعادة تدريب أفراد الطيران في مقاطعة تفير

أطلع الرئيس فلاديمير بوتين على نموذج الطيران العسكري والأسلحة المحمولة جوا خلال زيارته مركز الاستخدام القتالي وإعادة تدريب أفراد الطيران التابع للدفاع الروسية في مقاطعة تفير.

وخلال زيارته للمركز عُرض على بوتين صاروخ "خريزانتيما" ذا رؤوس حربية متزايدة وهو يخصص لمروحيات حربية من طراز "مي - 28 إن إم"، وهو يمزق دبابات العدو. وكما أبلغ أحد طياري المروحيات الرئيس الروسي، فإن هذا النوع من الصواريخ "يسحق أبراج الدبابات الأوكرانية".

المصدر: وكالات