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بوتين: روسيا ليس لديها دول غير صديقة

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بوتين: روسيا ليس لديها دول غير صديقة
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا ليس لديها دول غير صديقة، بل هناك نخب غير صديقة في هذه الدول.

وقال بوتين في اجتماع مع العاملين في مجال الثقافة في مقاطعة تفير: "هناك العديد من الإنجازات، حتى في تلك الدول التي نسميها اليوم غير صديقة.. على الرغم من أنه ليس لدينا دول غير صديقة، إلا أن لدينا نخبا غير صديقة في هذه الدول".

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وأشار الرئيس بوتين إلى أن هناك الكثير من الأشياء الجيدة في الثقافة الأوروبية، ولكن هناك أيضا العديد من المشاكل في حياة هذه الدول اليوم، مضيفا أن روسيا لديها فرصة فريدة لرؤية ما يحدث في الدول الأوروبية والمجتمع ما بعد الصناعي، والاستجابة وفقا لذلك في الوقت المناسب.

المصدر: "نوفوستي"

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