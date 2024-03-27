بوتين: من يتحدث عن إلغاء الثقافة الروسية هم فقط عديمو الذكاء

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، أن من يتحدثون عن إلغاء الثقافة الروسية هم أناس غير أذكياء، مشيرا إلى أن ذلك أمر غير واقعي.

وقال بوتين خلال اجتماع مع العاملين في مجال الثقافة في مقاطعة تفير: "عندما نسمع أحدا ما في مكان ما يتحدث عن إلغاء الثقافة الروسية وثقافة شعوب روسيا بشكل عام، نفهم أنه لا يمكن أن يقول ذلك إلا أشخاص غير أذكياء، لأنه ببساطة من غير الواقعي إلغاء ثقافة شعب أو شعوب بأكملها، فنحن لدينا 190 شعبا ومجموعة عرقية في روسيا".

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وأضاف بوتين: "الشخصيات الثقافية الروسية تعتبر أولئك الذين يتحدثون عن إلغاء الثقافة الروسية أشخاصا غير أذكياء.. هم يتحدثون بشكل أكثر قسوة من ذلك، على الرغم من كونهم شخصيات ثقافية، لكنهم لا يقولون الشيء الصحيح".

المصدر: "نوفوستي"