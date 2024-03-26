بوتين: شعوب روسيا لا تقهر لأن روحها مشبعة "بنهر لا نهاية له من الموهبة والإبداع"

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روح شعوب روسيا مشبعة بـ "نهر لا نهاية له" من الإبداع والموهبة، لذا فهي لا تقهر وتتطلع باستمرار إلى المستقبل المشرق.

وجاءت تصريحات الرئيس بوتين خلال حفل توزيع جوائز في مجال الأدب والفن لأعمال الأطفال والشباب وجوائز للشخصيات الثقافية الشابة لعام 2023، في قصر الكرملين.

وقال خلال تسليم الجوائز الرئاسية للشخصيات الثقافية الشابة إنه "ترشيح جيد للغاية عندما نشكرهم على عملهم، ونهنئ ونكافئ الأشخاص الذين يعملون من أجل الشباب، ويعملون من أجل الأطفال".

وأضاف بوتين: "بعد كل شيء، نحن نكافئ على الفور أولئك الذين أصبحوا شخصيات بارزة في فننا، وحققوا النتائج بأنفسهم، وفي الوقت نفسه، كما قال أحد الفائزين بالجوائز: جاهزون بأنفسنا كفنانين شباب للانطلاق لمزيد من المعارف ونقلها إلى الأطفال والأجيال القادمة".

وشدد الرئيس الروسي على أن "هذا نهر لا نهاية له من الإبداع، نهر لا نهاية له من المواهب، يملأ روح شعوب روسيا"، وأشار إلى أن مثل هذا "النهر اللامتناهي من الإبداع والموهبة، يجعل شعوبنا لا تقهر، وتقف بثقة على أقدامها وتتطلع إلى المستقبل، لأن الفن يعكس حالة النفس ويدعمها من الداخل".

وتمنح الجائزة الرئاسية في روسيا الاتحادية للشخصيات الثقافية الشابة للمواطنين الروس لمساهمتهم الكبيرة في تطوير الثقافة الوطنية من أجل تحفيز الأنشطة الإضافية للفائزين بهذه الجائزة وتهيئة الظروف المواتية لإنجازات إبداعية جديدة.

المصدر: RT