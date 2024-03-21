بوتين: الانتخابات الرئاسية أظهرت روسيا كعائلة واحدة كبيرة متوائمة (فيديو)

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشكر لكل من صوت في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بغض النظر عن المرشح الذي تم التصويت له، مشيرا إلى أن كل صوت كانت له أهمية كبيرة.

وفي كلمة متلفز، وعد بوتين بالاستفادة من كافة المقترحات البناءة التي قدمها المرشحون الرئاسيون، في الوقت الذي سيبذل كل ما في وسعه من أجل كسب ثقة الناخبين.

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يشار إلى أن بوتين فاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بنسبة 87.28%، بحسب ما أعلنته رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا إيلا بامفيلوفا، مبينة أن بوتين نال تأييد 76 مليونا و277 ألفا و708 أشخاص من الناخبين.

وقال بوتين:

أظهرت الانتخابات أن روسيا اليوم هي عائلة واحدة كبيرة ومتوائمة.

أشكر الروس على دعمهم وذلك أكثر أهمية بالنسبة لي من الفوز الرسمي في الانتخابات.

سلوك كفؤ للجان الانتخابية على جميع مستوياتها بما يتفق بدقة مع القانون خلال عملية الانتخابات الرئاسية.

تسير روسيا على المسار التاريخي الذي اختارته، وهي واثقة من نقاط قوتها ومن مستقبلها.

نتيجة الانتخابات تتطلب منه شخصيا ومن كافة السلطات التزاما وكفاءة أكبر.

سأبذل كل ما في وسعي من أجل كسب ثقة الناخبين.

المصدر: RT