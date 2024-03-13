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سويسرا تريد مشاركة روسيا في مبادرتها للسلام في أوكرانيا

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سويسرا تريد مشاركة روسيا في مبادرتها للسلام في أوكرانيا
Legion-Media Johannes Neudecker/Dpa
وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس
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أعلن وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس أن هدف المبادرة السويسرية للسلام في أوكرانيا يتمثل في إشراك روسيا في عملية سلام.

وقال كاسيس في تصريح لقناة SRF، يوم الأربعاء، إن "هدف هذه المبادرة إشراك روسيا. والفكرة تتلخص في أن مؤتمر السلام هذا سيطلق العملية وسيفتح طريقا، ولا بد أن تنضم روسيا إلى السير في هذا الطريق".

وأضاف الوزير: "لقد قلت في دافوس في يناير إنه لن يكون هناك سلام بدون الروس. وإن موقفي لم يتغير".

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يذكر أن رئيسة سويسرا فيولا أمهيرد قد أعلنت أن سويسرا تعتزم تنظيم مؤتمر للسلام في أوكرانيا.

وقالت الرئاسة الأوكرانية إنها تريد من هذا المؤتمر إقرار "معادلة السلام" التي طرحها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

بدورها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا لا تعتزم المشاركة في المؤتمر المذكور في سويسرا حتى لو تمت دعوتها إليه.

وسبق لروسيا أن رفضت "معادلة السلام" الأوكرانية، واصفة اياها بأنها "منفصلة عن الواقع".

المصدر: نوفوستي

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