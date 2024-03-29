قائد القوات الأوكرانية: تحولنا إلى وضع الدفاع وهدفنا وقف خسارة الأراضي

أكد قائد قوات كييف ألكسندر سيرسكي أن جيشه يحاول الآن الحفاظ على أراضيه وحشد قوات إضافية لشن هجوم مضاد جديد على الجيش الروسي، وذلك بعد خسارة عشرات آلاف القتلى في هجومه الأول.

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وقال سيرسكي في مقابلة مع وكالة "يوكرين فورم" الأوكرانية: "يتمثل هدفنا في وقف خسارة الأراضي واستنزاف العدو إلى أقصى حد، وتكبيده أكبر قدر ممكن من الخسائر، وتشكيل قوات احتياطية وإعدادها للعمليات الهجومية".

وأضاف أن القوات الأوكرانية تحولت إلى الدفاع في الوقت الذي تعمل فيه على تعزيز مواقعها في خاركوف.

وتابع: "نقوم اليوم بتنفيذ مجموعة كبيرة من الأعمال المتعلقة بتحصين المناطق ونشر الحواجز".

وفي وقت سابق نشرت وسائل الإعلام الغربية تقارير تكشف فيها أن ممثلي الدول الغربية نصحوا كييف بالتركيز على الدفاع بهدف استعادة إمكاناتها الهجومية حتى عام 2025.

وأفاد شهود عيان لوكالة "تاس" بأن القوات الأوكرانية تنشئ هياكل دفاعية ومواقع عسكرية جديدة وتعمق الخنادق وتكثف انتشارها في العاصمة كييف ومقاطعتها.

المصدر: تاس