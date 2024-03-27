القوات الأوكرانية تعزز تحصيناتها العسكرية في محيط كييف

أفاد شهود عيان لوكالة "تاس" بأن القوات الأوكرانية تنشئ هياكل دفاعية ومواقع عسكرية جديدة وتعمق الخنادق وتكثف التواجد العسكري في مدينة ومقاطعة كييف.

وقال أحد شهود العيان للوكالة إنه "يجري تعزيز الدفاعات في محيط المقاطعة بأكمله، ويتم استحداث نقاط عسكرية جديدة ونشر أفراد عسكريين فيها".

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وذكر ساكن آخر في شمال غرب كييف أنه في هذا الجزء من المدينة، تم في الأيام القليلة الماضية تجديد الخنادق القديمة التي تم حفرها قبل عام و"تعميقها".

وتابع: "ويجري أيضا حفر خنادق جديدة، وتم وضع الأماكن التي كانت مهجورة في السابق في الخدمة القتالية. وهناك الآن تواجد عسكري، حتى أثناء النهار".

وأشار أحد سكان هذه الأماكن إلى أن تزايد الوجود العسكري منطقة فيشغورود في مقاطعة كييف الواقعة في اتجاه بيلاروس في الأسابيع الأخيرة، مع وجود مواقع عسكرية في كل مكان.

وكشف خبراء من أكاديمية العلوم العسكرية في مقال نشرته مجلة "الدفاع الوطني" في وقت سابق أن بريطانيا تقترح أن يرسل "الناتو" قوات إلى أوكرانيا وإنشاء منطقة عازلة حول كييف والحدود مع بيلاروس من أجل إعطاء القوات الأوكرانية الحرية من أجل المشاركة في الأعمال القتالية.

المصدر: تاس