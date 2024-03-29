الجيش الروسي يكشف تفاصيل دقيقة عن ضربات قوية وجهها للقوات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 795 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 21 صاروخا و175 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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دمرت قواتنا بضربات جوية وبحرية وبرية عالية الدقة وبعيدة المدى استخدمت فيها صواريخ "كينجال" فرط الصوتية مواقع للطاقة والدفاعات الجوية الأوكرانية.

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا بلغت خسائر العدو 30 عسكريا ومعدات وأسلحة ومدافع غربية.

على محور دونيتسك عززت قواتنا مواقعها وسيطرت على تحصينات هامة وبلغت خسائر العدو أكثر من 300 عسكري وآليات ومدافع غربية ومحطة رادار و3 مستودعات للذخيرة.

على محور أفدييفكا تواصل القوات الروسية تعزيز خطوطها وتم صد 8 هجمات وبلغت خسائر العدو 305 جنود إضافة إلى مدرعات ومعدات وأسلحة ومدافع غربية ومحطة Bukovel-AD للتشويش الراداري.

على محور جنوب دونيتسك حسنت قواتنا مواقعها وتم صد هجوم معاد والقضاء على 90 عسكريا وتدمير معدات للعدو ومحطة تشويش رادار.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 70 عسكريا ومعدات عسكرية وآليات ودبابتين ومدافع غربية.

دمرت دفاعتنا الجوية محطة رادار لنظام S-300 للدفاع الجوي ومواقع وتجمعات بشرية للعدو.

أسقطت دفاعاتنا 21 صاروخا HIMARS أمريكية و"Vampire" تشيكية.

إسقاط 175 مسيرة أوكرانية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية