خبراء روس ينشرون مشاهد لمكونات صاروخ "ستورم شادو" بريطاني فرنسي اغتنمه الجيش الروسي (فيديو)

نشر خبراء روس مشاهد لمكونات صاروخ "ستورم شادو" بريطاني فرنسي مجنّح اغتنمته القوات الروسية في أوكرانيا، ويتمتع بحالة جيدة تتيح فحصه وكشف أسراره في سباق التكنولوجيا ضد روسيا.

ويظهر في مقطع مصور الخبراء وهم يفككون أجزاء ومكونات "ستورم شادو" لدراسة خصائصه التكتيكية والتقنية.

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ويشير الخبراء إلى أن وقوع هذا الصاروخ في أيدي الخبراء الروس سيعني فك أسراره وجعله سلاحا بلا فائدة في سباق التكنولوجيا ضد روسيا التي أسقطت العشرات منه حتى الآن.

وطورت صواريخ "ستورم شادو" بالشراكة بين فرنسا والمملكة المتحدة، وهي صواريخ مجنحة "جو-أرض" تبلغ سرعتها 1000 كم/ساعة.

وتطلق من الطائرات الحربية لتحلق إلى مدى 560 كلم حيث يتراوح مداها اعتمادا على التعديل من 250 إلى 560 كيلومترا.

وأعلنت بريطانيا عن نقل صواريخ "ستورم شادو" المجنحة إلى نظام كييف في 11 مايو 2023، حيث بدأت كييف بعد ذلك بوقت قصير في استخدامها لمهاجمة الخطوط الخلفية الروسية والأهداف المدنية.

المصدر: نوفوستي