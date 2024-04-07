القوات الروسية تقصف منشآت تخزين وقود خاصة بالجيش الأوكراني في خاركوف

قال سيرغي ليبيديف منسق العمل السري بمقاطعة نيكولاييف، إن الجيش الروسي استهدف مستودعات تخزين الوقود التابعة للقوات الأوكرانية في خاركوف.

وأوضح سيرغي ليبيديف، نقلا عن زملائه، قائلا: "الجيش الروسي دمر منشآت تخزين الوقود التابعة للجيش الأوكراني في خاركوف".

وأضاف: "الضربة أصابت موقع منشآت تخزين الوقود ومستودعات المشتقات النفطية في المنطقة الصناعية بالمدينة، كما توجد مستودعات قريبة من الموقع، حيث شوهدت شاحنات الجيش في كثير من الأحيان".

كما أشار إلى أنه "تم تسجيل هجوم في منطقة مطار خاركوف شرق المدرج، حيث توجد مستودعات وحظائر". فيما قال عمدة مدينة خاركوف إيغور تيريخوف، بعد ظهر اليوم، إن دوي انفجارات سمع في المدينة.

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المصدر: RT