زيلينسكي: الوضع صعب للغاية في خاركوف

أقر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بصعوبة الوضع فيما يتعلق بالدفاع عن مدينة خاركوف من الهجمات الجوية الروسية، داعيا الغرب إلى تقديم المزيد من أنظمة الدفاع الجوي.

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وقال زيلينسكي الأحد في كلمته المسائية اليومية: "الوضع (في خاركوف) صعب للغاية.. وهي تتعرض الآن للقصف الجوي بشكل يومي تقريبا.. من الواضح تماما أن ما لدينا من أنظمة الدفاع الجوي ليس كافيا - وهذا واضح لجميع شركائنا.. نبحث عن إمكانية لمنح خاركوف المزيد من الحماية من الجو".

وفي وقت سابق، قال المدير العام لشركة الطاقة الأوكرانية مكسيم تيمشينكو إن الدفاع الجوي لأوكرانيا أضعف مما كان عليه قبل عدة أشهر.

بدوره، اشتكى ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، في حوار مع صحيفة "بيلد"، من أن القوات الروسية "تتقدم أكثر فأكثر" وفي ظل مستواها الحالي للتسليح، لن تكون أوكرانيا قادرة على منع ذلك، لكن في الوقت نفسه رفض فكرة "تجميد" الصراع.

وسبق أن أكد القائد العام للقوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، أن جيشه يعاني نقصا في الأسلحة التي تصل من الغرب، مشيرا إلى أن ذلك من أسباب تحوله إلى الدفاع الاستراتيجي.

المصدر: "نوفوستي"