كوليبا يشتكي من القنابل الموجهة الروسية: تستهدف مواقعنا بكثافة وبانتظام وتدمرها

اعترف وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا في حديث لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية بأن القنابل الجوية الروسية تدمر بانتظام مواقع للجيش الأوكراني.

وقال كوليبا إن "(جنود القوات المسلحة الأوكرانية) يتعرضون بشكل مكثف وبانتظام لضربات بالقنابل الموجهة التي تدمر مواقعنا".

وأضاف أنه من المستحيل الاختباء من هذه القنابل والطريقة الوحيدة للتصدي لها هي إسقاط القاذفات التي تحملها.

وحسب كوليبا، فإن كييف لن تتسلم مقاتلات "إف-16"، التي يفترض أن تحسن الوضع في الجو، قبل منتصف الصيف المقبل.

وتستخدم القوات الجوية الفضائية الروسية بنشاط القنابل الجوية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وبدأت تجهز تلك القنابل بوحدات الانزلاق والتصحيح الموحدة، ويتيح هذا التحديث للطائرات ضرب المناطق المحصنة للقوات الأوكرانية دون أن تعرض نفسها لنيران الدفاعات الجوية المعادية.

وتناشد السلطات الأوكرانية الغرب بانتظام تسليم أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ إلى كييف، وتصر بشكل خاص على أنظمة صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات.

وفي 3 أبريل، قال كوليبا إن الشركاء الغربيين لم يخصصوا حتى 5-7 من منظومات "باتريوت" لكييف، بينما يوجد لديهم أكثر من 100 قطعة منها. وأعلن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي مؤخرا أن أوكرانيا تريد الحصول على 25 منظومة "باتريوت".

وترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع جهود التسوية، وتعني تورط دول حلف "الناتو" بشكل مباشر في الصراع، وتصفه موسكو بـ"اللعب بالنار".

المصدر: وكالات