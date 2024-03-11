ضابط فرنسي: القوات الأوكرانية تقف عاجزة عن رصد القنابل الروسية الحائمة

صرح العقيد الفرنسي فنسنت أرباريتيير اليوم الاثنين، بأن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية لا يمكنها عمليا رصد القنابل الروسية الحائمة الموجهة التي تضرب أهدافا عسكرية.

وقال الضابط في مقابلة مع قناة " LCI" التلفزيونية: "يتم إطلاقها (القنبلة الموجهة) ضمن دائرة نصف قطرها 60-70 كيلومترا (من الهدف).. نحن لا نرى كيف تطير إلى وجهتها، لأنه من الصعب رصدها، فهي غير واضحة". مؤكدا أنه من الصعب اعتراضها أو تحييدها لأنها تأخذ بعين الاعتبار وجود أنظمة حرب إلكترونية للعدو.

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وأشار أرباريتيير إلى أن هذا سلاح هائل يمكنه اختراق الهياكل الخرسانية المسلحة والتحصينات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

ويستخدم الطيران الروسي بنشاط القنابل الجوية المجهزة بوحدات التخطيط والتصحيح الشاملة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وتتمتع الطائرات المقاتلة بفرصة ضرب المناطق المحصنة دون تعريض نفسها لنيران أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.

المصدر: "نوفوستي"